انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ محمد بن عيسى بن مخافة أحد كبار أعيان قبيلة بني مغيد بمنطقة عسير ، وتمت الصلاة عليه بجامع الملك فهد بأبها .

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

(صحيفة صدى الإلكترونية ) تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد .

ويقام العزاء بمنزل الفقيد في حي الوردتين بأبها.

للتواصل وتقديم العزاء

مع أبناء المتوفي رحمه الله :

أ.حسن مخافة 0503755515

أ.معدي مخافة 0505751835

أ.فايز مخافة 0505758854