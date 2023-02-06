انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ محمد بن عيسى بن مخافة أحد كبار أعيان قبيلة بني مغيد بمنطقة عسير ، وتمت الصلاة عليه بجامع الملك فهد بأبها .
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
(صحيفة صدى الإلكترونية ) تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد .
ويقام العزاء بمنزل الفقيد في حي الوردتين بأبها.
للتواصل وتقديم العزاء
مع أبناء المتوفي رحمه الله :
أ.حسن مخافة 0503755515
أ.معدي مخافة 0505751835
أ.فايز مخافة 0505758854
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يُسكنه فسيح جناته
وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان