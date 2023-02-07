أعرب عدد من نجوم كرة القدم منهم الجزائري رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح، والكرواتي لوكا مودريتش عن تضامنهم وتعازيهم لضحايا الزلزال الذي وقع في مناطق سوريا وتركيا.

وغرد محرز قائلا: “كلنا معكم” وأرفق تدوينته بعلمي سوريا وتركيا، فيما قال محمد صلاح: “أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. تعازيّ في الأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين”.

وقال نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش: “تركيا وسوريا” وأرفق تغريدته برمز تعبيري.

وكان نادي ريال مدريد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: “يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية”، مضيفا: “ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى”.

كما قال نادي أتلتيكو مدريد: “بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين”.