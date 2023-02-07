تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫24814

الدولار: 3٫75210 مقابل الريال الواحد 0٫26652

درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72939

دينار أردني: 5٫28917 مقابل الريال الواحد0٫18907

دينار كويتي: 12٫27123 مقابل الريال الواحد 0٫08149

دينار بحريني: 9٫95199 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03051 مقابل الريال الواحد 0٫97039

الدرهم المغربي: 0٫36552 مقابل الريال الواحد 2٫73840

الجنيه المصري: 0٫12425 مقابل الريال الواحد 8٫04830