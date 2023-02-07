تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫24814
الدولار: 3٫75210 مقابل الريال الواحد 0٫26652
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72939
دينار أردني: 5٫28917 مقابل الريال الواحد0٫18907
دينار كويتي: 12٫27123 مقابل الريال الواحد 0٫08149
دينار بحريني: 9٫95199 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03051 مقابل الريال الواحد 0٫97039
الدرهم المغربي: 0٫36552 مقابل الريال الواحد 2٫73840
الجنيه المصري: 0٫12425 مقابل الريال الواحد 8٫04830
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