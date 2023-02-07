تسعى شركة تويوتا لتقديم العديد من السيارات القوية حول العالم، ومنها نسخة البيك اب الشهيرة هيلوكس، والتي ظهرت في دور البطولة بعد أن حصلت على ترقيات فريدة من نوعها.

وتميزت السيارة بتعديلات مميزة من شركة Direct Cars الواقعة في اليابان، لتنطلق باسم BR75 SUV، حيث اعتمدت السيارة على الكابينة الخلفية إلى جانب سعة التخزين، لتأتي بمفهوم جديد يناسب عشاق التخييم.

كما أن السيارة تتمتع بالعديد من اللمسات الخشبية الداخلية، والتي تعطي انطباع جيد للمقصورة وشعور بالدفئ المشابة للمنازل، مع سقف زجاجي شفاف للروية المثالية ومرور الضوء قابل للغلق.

وتتوفر السيارة بنوعين من سيارات التخيم تعتمد على النسخة Toyota Hilux Z بسعر يبدأ من 83،931 دولار، بالاضافة إلى طراز اخر بسعر 95،121 دولار.