توصل علماء معهد كونمينغ لعلم النبات التابع لأكاديمية العلوم الصينية لمادة بيولوجية طبيعية لاصقة في القواقع يمكن استخدامها في علاج الجروح.

وأفادت مجلة Nature Communications، بأن الباحثين اكتشفوا أن المادة البيولوجية الطبيعية (d-SMG) الموجودة في القواقع تتكون من 30-50 بالمئة من البروتين و10-16 بالمئة كبريتات شوندروتن (غليكوزامينوغليكان مكبّر (GAG). و يشبه تكوين d-SMG تكوين المصفوفة خارج الخلية (ECM)، التي تتكون من البروتينات الليفية والسكريات المتعددة وتوفر الدعم الميكانيكي لنمو الخلايا وتنظيم سلوكها.

وبيّنت الدراسة أن المادة البيولوجية أكثر التصاقا وفعالية في الأنسجة الرطبة من صمغ الفيبرين السريري. ويوفر هلام البروتين الطبيعي بيئة متناهية الصغر وأنسجة رطبة تقلل الالتهاب، ما يعزز تجدد الأنسجة.

والجدير بالذكر أنه عند اختباره على الفئران المخبرية التأمت جروح الفئران العادية والفئران المصابة بداء السكري.