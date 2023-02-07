تمكن بفضل من الله الفريق الطبي في مستشفى اجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 48 عاماً من الجنسية الهندية إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

تم التعامل مع الحالة على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة وتم وضع الحالة على جهاز التنفس الصناعي وأصبح يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى حيث أن المريض يعاني من مرض الحُداب.

ولله الحمد بعد فتره وجيزة استقرت حاله المريض وتم رفع جهاز التنفس الصناعي حيث أصبح المريض يتنفس بكل سهوله ويسر وعوده العلامات الحيوية الى الوضع الطبيعي.

واكد تجمع مكة المكرمة الصحي على الجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة للتعامل مع مثل تلك الحالات، حيث أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.