وسيط جمركي يتعرى في أحد المواني التونسية إثر خلاف مع زملائه

أثار وسيط جمركي حالة فوضى بميناء حلق الوادي الواقع في ضواحي العاصمة التونسية، بعد أن تعرى إثر خلاف مع بقية عناصر الجمارك.

وأوقف عناصر الأمن الوسيط الذي قام بتعرية نفسه أمام عناصر الجمارك؛ بسبب خلاف حول إخراج بضائعه التي كان يحتفظ بها في الميناء.

وحدث ذلك داخل ميناء حلق الوادي، احتجاجا من الوسيط الجمركي على رفض تمكينه من إخراج بضاعة في الميناء وصعد فوق شاحنة وتولى تعرية نفسه والاعتداء على جسده باستعمال آلة حادة كان يحملها معه”.

وأمرت النيابة العامة بتوقيف المساند لفترة 48 ساعة قابلة للتمديد، بتهمة الاعتداء على الذات البشرية والتجاهر بالفحش وحمل سلاح أبيض دون ترخيص.