أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.8%، مغلقا عند 10470 نقطة (- 86 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وتراجع سهم الاهلي بنحو 2% عند 48.45 ريال.

وأنهت أسهم، مصرف الراجحي، وبنك الرياض، وساب، ومصرف الإنماء، وسابك للمغذيات، وبوبا العربية، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح مابين 1% و3%.

وأغلق سهما علم وأمريكانا على ارتفاع عند 377 ريالا (+2%) و3.89 ريال (+4%) على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وارتفع سهم كيان بأكثر من 3%، فيما تصدر سهم مجموعة الحكير ارتفاعات اليوم بأكثر من 4%.