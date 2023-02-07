استعرضت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر “ليب 23″ التقني الدولي في الرياض جهاز يرصد مخالفات المركبات على الطرق.

ويستطيع هذا الجهاز رصد حركة السيارات والمركبات في الطرق، ويحدد نوعها سواء مركبة نقل عام أو نقل خاص أو نقل بضائع أو سيارة أجرة، وفقا لـ”الإخبارية”.

يذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًا في مجالات التقنية والابتكار.