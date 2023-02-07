تحت رعاية سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الأستاذ ماجد القعير , تم تكريم مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة سابقا الأستاذ سعيد بن مشبب القحاني , بمناسبة تقاعده وذلك لبلوغه السن النظامية .

وذلك يوم الأثنين الموافق 15/7/1444هـ . في فندق جاردن فيو بتبوك بعد مسيرة حافلة بالعطاء تجاوزت ال (35) عاما . قدم فيها الكثير من الإنجازات . وواجه فيها العديد من التحديات .

وفي مقابل ذلك نجده قد أفنى زهرة شبابه في خدمة المصلحة العامة . كان من الجيل المؤسس لتعليم البنات . (العثمان , ضيف الله العطوي . بديوي , الشامان , القبلي . الحماص , الأحمدي . العنزي , الحارثي ..) .

كان أمين سر بيت المال (مدير الشؤون المالية) , واستطاع أن يوظف جميع البنود المالية على أكمل وجه وبكل أمانة وإخلاص . وبعد مرحلة الدمج استمر في التألق حتى وصل إلى منصب مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة .

لقد زاملت القحطاني في التعليم لمدة تزيد عن ال (33) عاما . كان الرجل يتسم بالحكمة وبعد النظر والتخطيط السليم والذكاء العاطفي . والأهم من ذلك كله أنه كان يتحمل المسؤولية بشجاعة ودون تردد . من أجل ذلك نال محبة الجميع في إدارة التعليم (بنين ـ بنات) . لقد عكس حفل التكريم مقدار الحب والتقدير الذي يحظى به لدى منسوبي التعليم .

كل الإدارات والأقسام والزملاء كانوا في مقدمة الحضور . وشارك الجميع في حفل التكريم تحت شعار (كفيت ووفيت) . حقا لقد كان (رجل كل المراحل) بدون منافس .

نبارك للقحطاني (أبا عبدالرحمن) تقاعده مع تمنياتنا له بالتوفيق والصحة والعافية . ونشكر كل من شارك أو ساهم في حفل التكريم وعلى رأسهم (د/ محمد اللحيدان , عبدالعزيز مكي , د/عمر أبو هاشم , د/ هاشم القحطاني , د/ محمد بن سعيد القحطاني . ضيف الله العطوي . د/ عبدالله الحارثي ..) . والشكر موصول إلى بقية الزملاء .