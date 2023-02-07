أوضح محلل الأسواق المالية سعيد الربيعي، أن تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية مجرد عمل فني فقط.

وقال الربيعي إن الاقتصاد السعودي في حالة ممتازة، كما أن مستوى الشركات ممتاز أيضًا.

وأشار إلى أن هيئة سوق المال قد أعلنت الشركات الخاسرة، مع بيان مستوى الخسارة.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيس قد أغلق اليوم منخفضاً 86.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10469.50 نقطة.