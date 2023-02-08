حقق سالم الدوسري لاعب وسط فريق الهلال، رقم الثنائي التاريخي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وكريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي وريال مدريد السابق في قائمة خاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

وسجل سالم الدوسري، بصمته التهديفية مع الهلال خلال مشاركته في النسخة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة المغرب خلال شهر فبراير الجاري.

وأحؤز الدوسري أولى أهدافه في نسخة 2022 المقامة في المغرب بشباك فريق فلامنجو البرازيلي بالدور نصف النهائي من المسابقة.

وتمكن سالم الدوسري من هز شباك فلامنجو البرازيلي من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول ثم عاد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالـ45 دقيقة الأولى ليسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة من نقطة الجزاء.