أظهر مقطع فيديو ساخر، سيارة عليه ميكروفون تسير في شوارع ريو دي جانيرو وتنادي على مشجعين فلامنغو.

وجاء في الفيديو، هل يوجد فلامينغيستا هنا.. أين أنتم؟.. يا فلامينغيستا هل يوجد أحد هنا؟

وكان الهلال تأهل إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.

يذكر أن سالم الدوسري سجل هدف المباراة الأول لصالح الهلال في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ثم أضاف الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 9+45، وأحرز الهدف الثالث للهلال لوسيانو فيتتو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.