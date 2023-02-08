منار شاهين للاتحاد الآسيوي: أرسل الهلال مرة ومرتين وثلاثة إلى كأس العالم (فيديو)

وجه الناقد الرياضي منار شاهين، رسالة للاتحاد الآسيوي قائلا:” إذا أردت إرسال نادي العالمية فأرسل الهلال مرة ومرتين وثلاثة سيشرفك ويرفع رأسك .
وأضاف شاهين خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية:” أن الهلال يعالج نفسه دومًا نفسيًا وبدنيًا ومعنويًا “، لافتًا أن انتصار الهلال اليوم انتصار للنوايا الطيبة .
وتابع:” يا حظ الهلال بجمهوره ويا حظ الجمهور بهذا النادي الكبير .”
يُذكر أن نادي الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.
📞 منار شاهين – اعلامي:
للاتحاد الاسيوي .. أرسل #الهلال مرة ومرتين وثلاثة إلى كأس العالم …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الحصاد الرياضي …@AlShahenoo#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/v8DP28SFgH
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 7, 2023
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