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الاربعاء8 فبراير

منار شاهين للاتحاد الآسيوي: أرسل الهلال مرة ومرتين وثلاثة إلى كأس العالم (فيديو)

منذ 11 دقيقة
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منار شاهين للاتحاد الآسيوي: أرسل الهلال مرة ومرتين وثلاثة إلى كأس العالم (فيديو)
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وجه الناقد الرياضي منار شاهين، رسالة للاتحاد الآسيوي قائلا:” إذا أردت إرسال نادي العالمية فأرسل الهلال مرة ومرتين وثلاثة سيشرفك ويرفع رأسك .

وأضاف شاهين خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية:” أن الهلال يعالج نفسه دومًا نفسيًا وبدنيًا ومعنويًا “، لافتًا أن انتصار الهلال اليوم انتصار للنوايا الطيبة .

وتابع:” يا حظ الهلال بجمهوره ويا حظ الجمهور بهذا النادي الكبير .”

يُذكر أن نادي الهلال تأهل إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.

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