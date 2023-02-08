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  • “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب أكثر من (1.5) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب أكثر من (1.5) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

منذ 21 دقيقة
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&#8220;مكافحة المخدرات&#8221; تحبط تهريب أكثر من (1.5) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,503,146) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة مواد بناء (بحص)، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم (4) أشخاص مقيمان ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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