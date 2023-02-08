وثقت ٧٧ رسالة على تطبيق «واتساب»، كانت على هاتف سيدة ثلاثينية جريمتها بقتل زوجها في أطفيح في مصر، بمساعدة جارها.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بقتل زوجها بأقوال شريكها في الجريمة الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، وأقر بصحة المحادثات الهاتفية بينهما عبر تطبيق «واتساب».

وقال شريك المتهمة إنها أبلغته بمكان وجود زوجها في محطة وقود «بنزينة» على طريق أطفيح بعد أن بلع الطعم واستجاب لطلبها وأنه استكمل باقي خطة الجريمة بقتل الزوج.

واعترفت المتهمة انها اتفقت مع جارها على معاونتها لقتل زوجها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما عمرها يزيد عن سنتين، فوافقها، وأسند إليها مهمة استدراج زوجها من منزل الزوجية وقتل المجني عليه عن طريق مغافلته وخنقه بـ«كوفية» حتى الموت والتخلص من جثمانه في إحدى الترع المائية.