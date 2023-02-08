أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.4%، مغلقا عند 10508 نقاط (+38 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال.

وصعد سهما “سابك” و”أرامكو” عند 92.80 ريال (+ 2%) للأول و32.50 ريال (+ 1 %) للثاني.

وأنهت أسهم، مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والتصنيع، وصافولا، ودار الأركان، وبوبا العربية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح مابين 1% و3%.

وتصدر سهم سابتكو ارتفاعا اليوم بأكثر من 6% عند 17.54 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم “السعودي الفرنسي” تراجعات اليوم بنحو 5% عند 37.05 ريال.

وانخفضت أسهم ساب، وبنك الرياض، والعربي الوطني، وبنك البلاد مابين 2%و4%.