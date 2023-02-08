أعلن نادي الطائي، اليوم الأربعاء، التبرع بدخل مباراة فريقه ضد الاتفاق بالكامل لصالح ضحايا الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا الأثنين الماضي، وذلك استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال النادي: “استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مجلس إدارة النادي يقرر التبرع بكامل دخل مباراة الطائي والاتفاق لصالح ضحايا الزلزال عبر منصة ساهم إن شاء الله”.

ويواجه الطائي نظيره الاتفاق يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.