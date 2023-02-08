الرحيل لا يعني فقط مغادرة شخص بل قد يكون أعمق من ذلك قد يكون الرحيل عن مكان أو رحيل عن زمان ربما يتساءل البعض، هل أستطيع أن ارحل من الزمان؟

إجابتي: نعم، قد نكون عالقين في الماضي ومواقف حصلت في الماضي سلبية أو إيجابية، أو قد نرحل لنعيش في المستقبل بالقلق الزائد تجاهه.

إذاً الرحيل لغة عميقة وتحتاج إلى فهم أعمق.

في بعض الأحيان نحتاج أن نرحل أيضا عن عاداتنا السيئة إلى أخرى حميدة نرحل عن الأفكار السلبية التي تدمرنا وتدمر أحلامنا إلى الأفكار الإيجابية التي تدفعنا نحو التقدم والإزدهار الرحيل فن من فنون الحياة.

تعلم كيف ترحل؟

متى ترحل؟

لماذا ترحل؟

أين ترحل؟

هذه الاسئلة يجب أن تجيب عليها حين تقرر الرحيل خذ قرار الرحيل بحكمه لأن قرار الرحيل مرتبط بقرار التغيير، سواء تغيير الحياة/العادات/المعتقدات.

تعود أن يأخذك الرحيل إلى الأفضل.

ارحل عن كل ما يؤذك.

ارحل إلى مايسعدك إلى مايجعلك تبتسم.

ارحل عن كل ما يؤلمك.

ليس هناك سبب مقنع أن تستمر في علاقة سامة.

ارحل عن أي علاقة سامة مهما كانت اعذارك.

استخدم حقك في الرحيل.

لا تدمر ذاتك.

لا تدمر حياتك.

لا تدمر نفسك.

ارحل عن الماضي واتركه يمضى.

عش في الحاضر لأجل بناء مستقبل ناجح.

أخيرًا : تعلم فن الرحيل لا تتمسك بعادات و أشخاص يقومون بتدمير حياتك دون حتى أن تشعر.