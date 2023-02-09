تأهل فريق نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأحرز أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 46، ورودريغو غوس في الدقيقة 2+95، وسيرجيو أريباس في الدقيقة 8+90، بينما سجل هدف الأهلي علي معلول في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد ليواجه بذلك فريق الهلال في النهائي، بينما سيلتقي الأهلي مع فلامنغو البرازيلي على الميدالية البرونزية.