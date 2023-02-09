أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828410 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815887 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9587 حالة