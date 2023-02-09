أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.9%، مغلقا عند 10412 نقطة (-96 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم الراجحي بنحو 2% عند 77.30 ريال.

وأنهت أسهم، الأهلي، العربي الوطني سبكيم، والمتقدمة، وسابك للمغذيات، وصافولا، واتحاد اتصالات، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين 1% و3%.

وانخفض سهم تهامة بنحو 3% عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2022.

وارتفع سهم أبومعطي عند 28.05 ريال (+3 %) عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وتصدر سهم الخليجية العامة ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 8.59 ريال.