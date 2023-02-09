عثرت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الخميس، على جثث ثلاثة رياضيين إيرانيين بعدما كانوا تحت الانقاض جراء الزلزال المدمر.

وكشفت مصادر أن أسماء الثلاث رياضيين هم: حامد مطرودي ومهدي سعيداوي ومحمد رضا مبرحامدي من أعضاء المنتخب الوطني لفريق كرة القدم المبتورين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت قبل أيام اختفاء ثلاثة من لاعبي المنتخب الإيراني لكرة المعاقين بعد الزلزال العنيف الذي وقع في جنوب شرق تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 14 ألفا و351 قتيلا.