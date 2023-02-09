أقدم رجل في فرنسا على قتل جارته طعناً بسكين، لاستيائه من صوتها، ثم عاد إلى منزله واستكمل لعبة تكوين الكلمات “سكرابل” عبر الإنترنت.

ويدعى المتهم “بنيامين سي” 41 عاماً، وكان يلعب عبر الإنترنت لعبة “سكرابل” في منزله، بينما كانت جارته 21 عامًا، تحتفل في منزلها مع مجموعة من أصدقائها على أنغام الموسيقى.

واقتحم المتهم منزل الضحية وبحوزته سكين وهددها بالطعن، بسبب صوت الموسيقى المرتفع.

وردت الضحية بالقول: “أنت مجنون”، فما كان من المتهم إلا طعنها في منطقة الشريان الفخذي.

وبوصول الشرطة عثر على المتهم وقد استأنف بهدوء أداء لعبته “سكرابل” عبر الإنترنت وسألهم ببرود عن صحة جارته.