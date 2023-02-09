شدد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على حرص بلاده على علاقتها مع المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس السيسي على “رفض الإساءة إلى الأشقاء”، محذرا المواطنين ووسائل الإعلام من الانسياق وراء “مواقع مُغرضة تقصد إحداث فتنة”.

وطالب المصريين بـ”الانتباه” عند تناول العلاقات الخاصة بالأشقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه “يجب ألا ننسى وقفة أشقائنا معنا”، وشدد على ضرورة “عدم نسيان الفضل”.

وخص الرئيس المصري المملكة العربية السعودية في حديثه، مؤكداً أن الحرص على العلاقات معها يعتبر “توجّه دولة”.