تغادر اليوم طواقم وآليات فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني إلى تركيا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية لمساعدة ضحايا الزلزال.

وكان الجسر الجوي الذي انطلق من المملكة إلى تركيا قد تضمن شحن معدات إنقاذ من المملكة إلى تركيا ضمن المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفقا لـ”العربية”.

يذكز أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجها بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.