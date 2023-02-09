تغادر اليوم طواقم وآليات فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني إلى تركيا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية لمساعدة ضحايا الزلزال.
وكان الجسر الجوي الذي انطلق من المملكة إلى تركيا قد تضمن شحن معدات إنقاذ من المملكة إلى تركيا ضمن المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفقا لـ”العربية”.
يذكز أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجها بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.
شاهد.. طواقم وآليات فرق الإنقاذ التابعة لـ "الدفاع المدني" تواصل استعداداتها للمغادرة إلى #تركيا الليلة #السعودية#زلزال_سوريا
#زلزال_تركيا
@H_alsufayan pic.twitter.com/J3ZPgzgUOy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 9, 2023
شحن معدات إنقاذ من المملكة العربية #السعودية إلى #تركيا ضمن المساعدات التي أمر بها الملك سلمان وولي العهد #زلزال_سوريا_تركيا #العربية pic.twitter.com/WVZAiOk0a9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 9, 2023
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