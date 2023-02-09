قال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، إنه سعيد جدًا بالأهداف التي سجلها اليوم، مضيفا أن سعادته الأكبر تكمن لمساعدة زملائه في الفريق.

وأكد أن أداء فريقه كان اليوم جيد، كما أنه سعيد بتصدر فريقه لدوري روشن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه لقناة ssc.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في قيادة فريقه النصر، للفوز على الوحدة اليوم الخميس، في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

واستطاع رونالدو تسجيل أربعة أهداف دون رد في شباك الوحدة في الدقائق 21، 40، 53، 61 من عمر المباراة للتنتهي بالفوز 4-0.