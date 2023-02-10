قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإنجليزي “فيفا”، تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، مواجهة الهلال وريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، على ملعب مولاي عبدالله الرياضي في الرباط العاصمة المغربية.

ويعد لدى الحكم الإنجليزي خبرة كبيرة في إدارة مباريات المهمة، حيث نال شارة قيادة التحكيم الدولية في 2015، وشارك في إدارة مواجهتين في كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولقاء الأهلي أمام سياتل الإمريكي، في الدور الثاني من مونديال كأس العالم للأندية.