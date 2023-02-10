تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫02626 مقابل الريال الواحد 0٫24834

الدولار: 3٫75328 مقابل الريال الواحد 0٫26643

درهم إماراتي: 1٫02183 مقابل الريال الواحد 0٫97864

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69493

دينار أردني: 5٫29085 مقابل الريال الواحد 0٫18901

دينار كويتي: 12٫27245 مقابل الريال الواحد 0٫08148

دينار بحريني: 9٫95621 مقابل الريال الواحد 0٫10045

الريال القطري: 1٫03077 مقابل الريال الواحد 0٫97015

الدرهم المغربي: 0٫36656 مقابل الريال الواحد 2٫73067

الجنيه المصري: 0٫12306 مقابل الريال الواحد 8٫12606