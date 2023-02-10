تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02626 مقابل الريال الواحد 0٫24834
الدولار: 3٫75328 مقابل الريال الواحد 0٫26643
درهم إماراتي: 1٫02183 مقابل الريال الواحد 0٫97864
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69493
دينار أردني: 5٫29085 مقابل الريال الواحد 0٫18901
دينار كويتي: 12٫27245 مقابل الريال الواحد 0٫08148
دينار بحريني: 9٫95621 مقابل الريال الواحد 0٫10045
الريال القطري: 1٫03077 مقابل الريال الواحد 0٫97015
الدرهم المغربي: 0٫36656 مقابل الريال الواحد 2٫73067
الجنيه المصري: 0٫12306 مقابل الريال الواحد 8٫12606
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