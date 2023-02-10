أعلنت الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج (صَوْن) عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود (عن بُعد)

وأوضحت المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها :

1- مُصمم جرافيك (عن بُعد):

– أن تكون سعودية الجنسية.

– بكالوريوس في التصميم الجرافيكي

– العمل على تصاميم الجمعية وفقاً للمعاير المحددة.

– لديها إحساس إبداعي متجدد.

– لديها أفكار نوعية وإبداعية.

– تجيد التعامل مع برامج التصميم المعروفة مثل Photoshop و Illustrator و QuarkXPress و InDesign.

2- باحث اجتماعي (عن بُعد):

– أن تكون سعودية الجنسية.

– أن تكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.

– أن تكون متفرغة للدوام فترتين وتمارس أعمال البحث الاجتماعي وإدارة ملفات المستفيدين.

– لديها شهادة جامعية في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو ما يعادلها.

– لديها مهارة دراسة الحالات وتحديد الاحتياجات.

– لديها القدرة على العمل الميداني والزيارات وتنفيذ البرامج.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– يفضّل من لديها خبرة في العمل بالقطاع غير الربحي.

3- تشمل أيضاً وظائف إدارية (ليست عن بُعد):

– مدير الإعلام والاتصال.

– محاسب مالي.

– مدير وحدة التطوع.

– مدير مشاريع.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- مُصمم جرافيك (عن بُعد).

2- باحث اجتماعي (عن بُعد).

3- تشمل أيضاً وظائف (ليست عن بُعد).