أعلنت الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج (صَوْن) عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود (عن بُعد)
وأوضحت المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها :
1- مُصمم جرافيك (عن بُعد):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– بكالوريوس في التصميم الجرافيكي
– العمل على تصاميم الجمعية وفقاً للمعاير المحددة.
– لديها إحساس إبداعي متجدد.
– لديها أفكار نوعية وإبداعية.
– تجيد التعامل مع برامج التصميم المعروفة مثل Photoshop و Illustrator و QuarkXPress و InDesign.
2- باحث اجتماعي (عن بُعد):
– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
– أن تكون متفرغة للدوام فترتين وتمارس أعمال البحث الاجتماعي وإدارة ملفات المستفيدين.
– لديها شهادة جامعية في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو ما يعادلها.
– لديها مهارة دراسة الحالات وتحديد الاحتياجات.
– لديها القدرة على العمل الميداني والزيارات وتنفيذ البرامج.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– يفضّل من لديها خبرة في العمل بالقطاع غير الربحي.
3- تشمل أيضاً وظائف إدارية (ليست عن بُعد):
– مدير الإعلام والاتصال.
– محاسب مالي.
– مدير وحدة التطوع.
– مدير مشاريع.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
3- تشمل أيضاً وظائف (ليست عن بُعد).
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