كشفت مصادر عن المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، مبينة أن مستقبل كارلو أنشيلوتي مستقر حاليا في مرحلته الثانية، وحال الفوز بلقب كأس العالم للأندية ستكون فترته الثانية أفضل من حيث الألقاب، حيث سيتوج باللقب الخامس، بينما توج في الفترة الأولى بـ4 ألقاب.

وأشارت إلى أنه في حال لم تسوء الأمور في نهاية الموسم سيستمر كارلو أنشيلوتي مدربا لموسم ثالث ويمنح الإدارة وقتا كافيا لاختيار خليفته.

والمرشحين الثلاثة هم:

راؤول غونزاليس

مدرب الفريق الثاني وأسطورة ريال مدريد يقدم عملا رائعا وأسهم في تطوير عدة لاعبين شباب وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب وهو اللقب الوحيد لريال مدريد في هذه الفئة، وبدأ راؤول مشواره مدربا للفئات الصغرى لريال مدريد في 2018 وقدم عملا جيدا ورفض عدة عروض من أندية في ألمانيا وإنجلترا

تشابي ألونسو

بدا ألونسو مشواره كمدرب في الفئات الصغرى لريال مدريد، ثم انتقل للفريق الثاني لريال سوسيداد وحاليا باير ليفركوزن ومرشح مطروح على طاولة إدارة ريال مدريد.

ألفارو أربيلوا

ثالث المرشحين يعرف تصاعدا بفضل عمله الكبير كمدرب لفريق ريال مدريد الأول للشباب، ويتصدر ترتيب مجموعته بأرقام قياسية وطريقة لعب تحظى بإعجاب إدارة الفريق.