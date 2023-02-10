شارفت بطولة كأس العالم للأندية 2023 على النهاية بانتظار المشهد الأخير الذي سيجمع الهلال وريال مدريد غدا السبت على استاد “مولاي عبد الله” .

فيما سيواجه الأهلي المصري فلامنغو البرازيلي لتتويج مشوار المارد الأحمر ببرونزية رابعة في تاريخه وثالثة تواليا على مستوى المسابقة.

و بشأن نظام المكافآت المالية التي ستمنح للفرق المشاركة حسب أدائها في هذه المسابقة، فيبلغ مجموع الجوائز التي ستقدم للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وهي: “الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي المصري – ريال مدريد الإسباني – سياتل ساوندرز الأمريكي – فلامنغو البرازيلي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي” نحو 16.5 مليون دولار.

حيث يحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار و4 ملايين دولار للوصيف، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يتحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار.

أما صاحب المركز الخامس سينال 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.