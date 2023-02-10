شارفت بطولة كأس العالم للأندية 2023 على النهاية بانتظار المشهد الأخير الذي سيجمع الهلال وريال مدريد غدا السبت على استاد “مولاي عبد الله” .

وأكد مدرب الهلال رامون دياز خلال تصريحات لراديو ماركا أن هدفه هو تحقيق بطولة كأس العالم للأندية 2023‪

وقال دياز :” لقد حققنا إنجازًا بالتأهل الى نهائي المونديال، ومواجهة ريال مدريد في النهائي. لكننا لم نأتِ الى هنا لكي نلعب في النهائي، لقد أتينا للفوز باللقب”

وواصل دياز حديثه لراديو ماركا، مؤكدا أن أنشيلوتي مدرب رائع أهنئه لأنه يواصل النجاح في نادٍ كبير مثل الريال

وأكد دياز خلال حديثه أن المدرب الذي يوصل الخوف إلى لاعبيه فهو ليس مدرباً كبيراً، قائلاً” سنلعب 11 ضد 11 ” مؤكداً أن الفريق هدفه تحقيق لقب كأس العالم للأندية

و بشأن انتقال رونالدو للمملكة، رد دياز على مذيع ماركا مازحاً وهو يقول : لا تستفزني لكي لا أذهب للتوقيع مع ميسي