قام والد نيرة أشرف، فتاة المنصورة التي قتلت على يد صديقها بالمطالبة بإعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياتها.

وقال والد الضحية في تعليقه لأول مرة بعد الحكم: “القضاء أنصفنا.. الحمد لله تحققت عدالة السماء”، نفسي أشوف جزء من تنفيذ الإعدام وأشوفه وهو لابس البدلة الحمراء وجزء منه على الهواء.”

وأضاف:” بنتي الآن تستطيع أن ترتاح في قبرها وتطمئن روحها.. نامي وارتاحي بقى يا بنتي، هي النهارده تقدر تنام وترتاح لأن حقها رجعلها.”

وتابع :” أن كل من تسبب في حالة الضغط النفسي التي كنت أمر بها في الفترة الماضية منذ أن حدثت القضية منه لله.. مبسوط إن بنتي حقها رجع الحمد لله.”

ووجه والد نيرة أشرف الشكر لمحامي دفاع المجني عليها، وطالب بحضوره أثناء تنفيذ الحكم، قائلا:” كل الناس شافتها وهو يقوم بإنهاء حياتها بطريقة بشعة أمام سور الجامعة داخل الشارع، ولم أقم عزاء وأغلقت منزلي على نفسي.. منه لله كان سابها عايشة. ”