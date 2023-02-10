أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828,456 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,929 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,589 حالة