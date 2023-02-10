دياز: ميسي قد يلعب في الدوري السعودي

أكد رامون دياز مدرب فريق الهلال ، أن كرة القدم السعودية تكبر وتنمو، وهي قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نرى قدوم لاعبين كبار إلى السعودية مثل اللاعب الأرجنتيني ميسي.

وقال أن الطريقة التي لعب بها الفريق في مواجهة فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية هي ما يجب أن يتم فعلها في مواجهة ريال مدريد الإسباني في النهائي، من خلال التحكم بالكرة وعدم ارتكاب الأخطاء.

وقال دياز، في المؤتمر الصحافي، إن فريق الهلال مهم في السعودية وآسيا، وهذا يتطلب الظهور بشكل قوي في النهائي؛ لأن الفريق يمثل بلداً بأسره.

وبيّن أنهم يعملون بطريقة هادئة، وتمت دراسة نقاط القوة والضعف في فريق ريال مدريد من أجل التعامل معها في النهائي.

وعاد دياز للحديث عن النهائي، مؤكداً أن الهلال مر بظروف صعبة وضغوط كبيرة في مباراتي الوداد المغربي ثم فلامنغو، والآن جاء النهائي الذي يتوجب فيه بذل كل ما يملك الفريق.

وبيّن أن وجود كريم بنزيمة في قائمة الريال سيقوي الفريق، كما أن اللاعب فينيسيوس لاعب رائع، لكن العمل سيكون على إيقافهما من الوصول لمرمى الهلال.

ووصف النهائي بأنه «أهم التجارب»، وكونه أمام فريق ريال مدريد يضيف طابعاً آخر إلى المباراة. وأشار إلى أن هناك أهمية في الحد من قوة الجهة اليسرى تحديداً في الريال، مما يتطلب حضوراً ذهنياً كبيراً.

ورداً على سؤال صحفي أجنبي عن سبب تركه لريفر بليت والتواجد في السعودية قال رامون أن الهلال ناد عظيم وينافس على اعلى المستويات محلياً وقارياً ، حقق معه خمس ألقاب وهذا يبرهن على قوة النادي ونجاح التجربة.