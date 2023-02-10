كشفت إحدى الناجيات من الزلزال بتركيا، رشا سمير، عن اللحظات الصعبة التي عاشتها عندما وقع الزلزال.

وذكرت أنها كانت نائم عندما وقع الزلزال، وحينها نهضت وتوجهت لغرف أسرتها لتتأكد من خروجهم، وعندما تأكدت توجهت لباب المنزل لكن السقف هبط وشعرت بأنها ستموت إلا أنها كانت تتمنى أن يكون جميع أسرتها خرجت بسلام، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة mbc.

وأضافت أنها شعرت بأنفاسها الأخيرة قبل النجاة، مشيرة إلى أنها لم تعلم كم فقدت الوعي وعندما استعادت وعيها شعرت بنزييف وكسور فاستغاثت وسمع صوتها أحد أفراد الإنقاذ وتم إنقاذهها، مؤكدا أنها ظلت تحت الأنقاض لمدة 3 أيام، وكان الشعور حينها صعب لأنها لا تعرف ماذا حل بأسرتها وتتمنى أن تجتمع بها مجددًا.