استعرض موقع “futbolsapiens” الإسباني بعض المعلومات عن الهلال قبل مباراته أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أن الهلال هو الأكثر فوزًا بالدوري السعودي (18 مرة) كما حقق العديد من الألقاب الأخرى محليًا وقاريًَا، وقد أدى ذلك إلى أن يكون لقبه “الزعيم.

وتابع أن مدربه دياز قاده في ولايته الأولى وفاز بـ3 ألقاب مع فريق جيد الصنع. وفي الولاية الثانية كانت أيضًا رائعة واستطاع المدرب تحقيق عودة تاريخية وحصد لقب الدوري بعد أن كان متأخرًا بفارق 16 نقطة. سيسعى دياز لمواصلة صنع التاريخ في مباراته أمام ريال مدريد.

وأضاف أن لاعبين رائعين ارتدوا قميص النادي، أبرزهم البرازيلي ريفيلينو بطل العالم في المكسيك عام 1970، الذي يُعد من أفضل لاعبي العالم في السبعينيات، مع الهلال سجل 23 هدفًا في 57 مباراة لعبها بالقميص الأزرق. فاز بالدوري وكأس الملك مع هذا الفريق.