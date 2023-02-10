قال رئيس نادي سباقات الحمام الزاجل، ناصر الربيعي، إن سعر الحمام الزاجل في الخليج لم يأخذ مكانته.

وأضاف الربيعي أن أسعاره في أوروبا تصل إلى مليون يورو وبعضها تعدى هذا المبلغ، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن نجران ستحتضن أول ناد لسباقات الحمام الزاجل.