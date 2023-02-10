حقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً أمام فريق العدالة بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك عبدالله الدولي في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

واستطاع رومارينيو أن يحرز الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول ، وفي الدقيقة 37 قبل نهاية الشوط الأول سجل حمدالله الهدف الثاني قبل أن يضع الثالث في الدقيقة 67 .

وفي الدقيقة 92 حصل الاتحاد على ركلة جزاء وضعها ايجور كورنادو بنجاح ، قبل أن يضع هارون كمارا الهدف الخامس في الدقيقة 97.

وبهذا الفوز تساوى فريق الاتحاد مع فريق النصر الذي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة ، بينما أصبح رصيد العدالة 9 نقاط في المركز الـ 16.