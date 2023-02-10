أكد محمد القطان، خطيب نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها، والتي صدر ضدها حكم بالإعدام الشهر الماضي، بأن خطيبته الفتاة بريئة.

وكانت “نورهان” قد تم اتهامها بقتل والدتها بمساعدة عشيقها الذي لم يتجاوز عمره 15 عاما عقب اكتشاف والدتها علاقاته الآثمة معه.

وأكد “القطان” أن الجار المتهم بالجريمة قال 3 أقوال متضاربة وتكشف براءة الفتاة، مشيرا إلى خطيبته تعرضت للاغتصاب من جانب الشاب القاتل، وساومها كثيرا وهددها بفضح أمرها.

وأضاف أن القاتل اقتحم المنزل عليها، ولكن شاء القدر أن تصل والدتها في ذلك الوقت فقام بقتلها بعد أن ضبطته في المنزل بمفرده مع ابنتها، مؤكدا أنه سيقدم للمحامي أدلته الجديدة لكي يقدمها للمحكمة من أجل إنقاذ رقبة خطيبته من حبل المشنقة.