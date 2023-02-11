تتنافس شركات السيارات العالمية في إنتاج أفضل وأغلى السيارات ، حيث إنه في السابق لم يكن يهتم هواة السيارات إلا بمدى قوة المحرك، ولكن اليوم أصبح هناك اهتمام بشكل السيارة الخارجي بنفس درجة الاهتمام بقوة المحرك . نعرض لك أغلى السيارات في العالم لسنة 2023

أغلى سيارات في العالم خلال عام 2023 :

بوجاتي شينتوديتشي

تأتي سيارة بوجاتي شينتوديتشي بمحرك W16 رباعي تيربو، سعة 8000 سي سي، تم تعديله لينتج قوة 1578 حصاناً، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من السكون في 2.4 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 300 كم/ساعة .

بوجاتي ديفو

تعتمد سيارة بوجاتي ديفو على محرك W16 سعة 8000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل إلى 1479 حصاناً، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 7 سرعات .

رولز رويس سويبتايل

تحصل سيارة رولز رويس سويبتايل على قوتها من محرك مكون من 12 سلندر، سعة 6700 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 453 حصاناً، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 5.8 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كم/ساعة .

باجاني زوندا HP بارشيتا

تمتاز هذه السيارة بسرعة تصل إلى 355 كم / ساعة (221 ميلاً في الساعة)، وبمحرك بقوة 789 حصاناً (588 كيلو واط).

باجاني هوايرا Roadster BC

جاءت هذه السيارة كنوع من التطوير لنوع Huayra BC المخيف. حيث تم الكشف عنها وقد أبرز ميزاتها المتمثلة في كونها سيارة بقوة 800 محرك (597 كيلوواط) و 774 رطل قدم من القوة، هذا وقد تم التطوير من قوة سيارة رودستر بنسبة 50٪ وذلك بسبب محركهاAMG مزدوج الشاحن التوربيني V12 سعة 6.0 لترات.

Koenigsegg CCXR Trevita

تشتهر هذه السيارة بهيكلها المنسوج الكربوني وبتواجد بعض من الأحجار الكريمة البيضاء على هيكلها اللامع، هذا وقد تم تزويدها بجناح خلفي مزدوج من الكربون ووسائد هوائية وعادم مدمج وإطار مرئي وصوتي.

سيارة Lamborghini Veneno

تعد هذه السيارة أغلى سيارات لمبورجيني وذلك يعود للميزات التي تحويها هذه السيارة، مثل المحرك الذي ينتج حالياً قوة 740 (552 كيلووات) و 509 رطلاً (609 نيوتن متر) من القوة، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعة 60 ميلاً كل ساعة (96 كيلومتراً لكل ساعة) في 2.9 ثانية.