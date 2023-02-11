شهدت مدينة كسلا بشرق السودان حادث بشع راح ضحيته رجل وزوجته و3 من أبنائهما، وسط أنباء متضاربة عن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة المُروّعة.

وعثر على الرجل ، (32) عاماً مشنوقاً وبجانبه زوجته (30) عاماً وأبناؤه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و3 أعوام، جثثاً هامدة، تحت قدميه، داخل منزلهم .

و أصدرت الشرطة السودانية بيانا توضيحيا جاء فيه : بتاريخ الجمعة 10 فبراير، أبلغ أحد المواطنين قسم شرطة المنطقة، العثور على شقيقه معلقاً في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة، متوفين بالقرب منه.

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على مذكرة مكتوبة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية.