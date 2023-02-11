أوضح المشرف العام على إدارة علاقات الأعمال للتحول الرقمي بوزارة التعليم وائل العنزي، أهم مزايا خدمة “التسجيل الإلكتروني” للطلبة المستجدين.

وقال العنزي، إن تلك الخدمة “ذكية، وتسهل وتنظم رحلة تسجبل الطلبة من خلال التعرف على الفئات المتسهدفة والتواصل مع أولياء الأمور، ويتم تسجبل الطلبة في المدارس القريبة من عناوينهم الوطنية المسجلة لخلق فرص عادلة لجميع الطلبة”.

وكان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد دشن خدمة “التسجيل الإلكتروني” الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، والتي تطلقها وزارة التعليم للمرة الأولى.

وتساعد تلك الخدمة أولياء أمور الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية لتسجيل أبنائهم إلكترونياً في المدارس المحددة؛ وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية، حيث تهدف خدمة التسجيل الإلكتروني إلى تسهيل تجربة المستفيد وتنظيم رحلة تسجيل الطلبة المستجدين، مع ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم من خلال المفاضلة وتطبيق اعتماد المعايير المناسبة.

وتقوم الخدمة بالتعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة.

كما تسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث من المتوقع أن يستفيد منها في المرحلة الأولى من الإطلاق أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.