ذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” أن الفرنسي كيليان مبابي لديه بندا في عقده مع باريس سان جيرمان يمكن بموجبه إنهاء عقده من جانب واحد مع النادي في عام 2024 بشرط إخطار مجلس إدارة النادي مسبقًا بأشهر.

وأضافت الصحيفة أن أولوية مبابي هي الانضمام إلى ريال مدريد والنادي الإسباني على علم بذلك ولم يغلق الباب في وجه المهاجم، لكن ما فعله الصيف الماضي لا يزال مؤلمًا.

ورغم كل شيء ريال مدريد حريص على كل ما يحدث مع مبابي، لكن من الواضح، أنه لا يريد دفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي وبالتالي ينتظر حتى عام 2024.