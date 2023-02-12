علق الأمير الوليد بن طلال، على تحقيق نادي الهلال 3 أهداف أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية وانتهت بتتويج الريال بطلا لكأس العالم للأندية.

وقال الأمير الوليد بن طلال: مبروك لوالدي الـمـلك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين، ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، ومبروك للهلال وللشعب السعودي”.

وتابع: رفـع ‎الـهـلال الـعـلم عــاليـاً:وصيف كـأس العالم للأندية، مشيرا: مني مكـافأة إضـافية للتغريدة المرفقة لنـادي الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال.