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الاحد12 فبراير

الفرج: مباراة تاريخية صنعها الأبطال

منذ 11 ثانية
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الفرج: مباراة تاريخية صنعها الأبطال
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علق قائد نادي الهلال سلمان الفرج، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.

وقال سلمان الفرج: مباراة تاريخية صنعها الأبطال، ألف شكر لمن صنع هذا الانجاز من لاعبين والجهاز الفني والإداري، ومن خلفهم جمهور الهلال.

وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.

وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.

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