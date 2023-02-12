علق لاعب الهلال عبدالله المعيوف، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.
وقال عبدالله المعيوف خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة: لعبنا أمام بطل أوروبا.. ونطمح للتعويض في القادم.
وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.
وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.
🎙️ عبدالله المعيوف – لاعب #الهلال:
لعبنا أمام بطل أوروبا.. ونطمح للتعويض في القادم.#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7v8whLDStu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
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