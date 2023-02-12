علق الناقد الرياضي محمد الشيخ، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.

وقال محمد الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “أكشن مع وليد”: تسجيل 3 أهداف أمام ‎ريال مدريد شيء كبير”. ‎

وتابع: الهلال يستحق استقبال الأبطال و يكفي أن تكون وصيف بطل العالم.

وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.

وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.