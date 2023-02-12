علق الناقد الرياضي محمد الشيخ، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.
وقال محمد الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “أكشن مع وليد”: تسجيل 3 أهداف أمام ريال مدريد شيء كبير”.
وتابع: الهلال يستحق استقبال الأبطال و يكفي أن تكون وصيف بطل العالم.
وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.
وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.
محمد الشيخ : تسجيل 3 أهداف أمام #ريال_مدريد شيء كبير .. #الهلال يستحق استقبال الأبطال و يكفي أن تكون وصيف بطل العالم#الهلال_ريال_مدريد#نهائي_كأس_العالم_الأندية#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 11, 2023
اداء مشرف
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