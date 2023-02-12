علق مدرب فريق الهلال، رامون دياز، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.

وقال رامون دياز: أنا فخور بفريقي، وفخور بكل شيء عشناه مع جماهيرنا، مشيرا: فخور بلحظات لا يمكن لأي نادي بسهولة أن يفعل ما فعلناه.

وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.

وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.